『カシミア100% 黒 新品 ハーフコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 52分に出品され04月16日 15時 52分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このコートはシンプルで洗練された黒色のデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、フォーマルな場面にもカジュアルな場面にも適しています。



【高品質な素材】

ウール素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節でも快適に着用できます。耐久性もあり、長く愛用できるアイテムです。



【機能的なディテール】

ボタン付きのデザインで、しっかりとした作りが魅力です。ポケットもあり、実用性にも優れています。



- 色: 黒

- 価格: ¥29,000

- 型番: 78581-9220216-16

- ボタン: あり

- 素材: カシミア



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カシミア100%

黒

新品 ハーフコート