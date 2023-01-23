『Dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター HP09【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 57分に出品され03月28日 10時 57分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

空気清浄ファンヒーター ホワイト／ゴールド (HP09 WG)



清掃済みですが、フィルターは交換することをお勧めします。

箱がないため、プチプチと段ボールで梱包しております。



ペット飼育無し、喫煙もなしの寝室にて使用しておりました。



※値引き交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン