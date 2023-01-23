『新品 PORTER / TANKER財布POCKET WALLET(M)【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 12時 54分に出品され04月27日 12時 54分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『ポーター』伊勢丹新宿店本館2階 イセタン ザ・スペースで5/15、オンラインストアで先週プレゼント用に２個購入しましたが別の物を購入したので、どなたか愛用して頂ける方にお譲りします。

１つのみ出品致します♪

品切れのお品です！

撮影の為だけに開封しました(手袋付けて)。

新品未使用、タグ付き。

★カラー

セージグリーン

★サイズ

W:130mm/H:80mm/D:0mm

SIZE GUIDE

★重量

112g

★素材

表：ナイロンツイル

（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ

(画像1−6公式サイト引用、サイズ公式サイト参照)



世界で初めて量産化を成功させた100％植物由来のナイロンを採用し、生まれ変わったポーターの代表シリーズ「タンカー」。

「ALL NEW TANKER -何も変わらず、何もかもが変わる。-」をコンセプトに掲げ、革新的な変化を遂げました。

新たなTANKERのこだわり

ポケットウォレット（M）は紙幣・小銭・カードを整然と収納できるウォレットです。

コンパクトなサイズで、カジュアルに持ち運ぶことができます。

外装にはDカンを配しており、ウォレットコードやカラビナを取り付けて使用することができます。

※オリジナル巾着が付属します。

Supremeやstussy、ARMY好きな方にもおすすめです♪



✦ご購入前に必ずプロフィールを最後までお読み頂き、悪い評価3以上の方はトラブル回避の為にご購入をご遠慮下さい。また未評価新規の方は、説明文を熟読して頂きコメントで1言お知らせ下さる方でお願い致します。

神経質な方、ジャッジの厳しい方は直営店にて新品をお求め下さい。

お値下げ不可でお願い致しますm(__)m☆





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★付属品...ギャランティー(タグでの証明)

★シリアルナンバーシール(バーコード)あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品

PORTER

/

TANKER財布POCKET

WALLET(M)