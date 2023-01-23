『DENTS デンツ ペッカリーグローブ カシミアライニング ブラウン ７1/2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 31分に出品され03月21日 11時 31分に終了予定です。即決価格は19,890円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DENTS

デンツ

peccarygrooves

ペッカリーグローブ

CASHMERE LINED

カシミヤライニング



モデル 15-1564



カラー

BARK

ダークブラウン / 焦げ茶 / BROWN



サイズ 7 1/2



イギリス製 / made in England



かなり前になりますが、ビームスハウス丸の内で購入しました。愛用しておりましたがここ最近出番が無くなってしまったため出品致します。

外側は経年変化で良い雰囲気、ライニングの状態も特に問題は無いのですが、スナップボタンやバッグを持つなどで内側の方は経年劣化がございますので画像にてご確認下さい。

＊中古品になりますのでご理解の上

購入をご検討くださるようお願い致します。



＊コンパクトに梱包させて頂きます。





商品詳細

グローブ界のロールスロイスとも呼ばれております英国の手袋専業メーカーDENTSより、希少なペッカリー革とJOHNSTONS社のカシミヤライニングを使用した逸品です。

手首部分にはストラップローラーと呼ばれるスナップボタン付きのベルトを採用、手作業により一つ一つ丁寧に作られた最高峰モデルになります。



素材···本革

カラー···ブラウン

手袋形···5本指



レザーグローブ

手袋

革手袋

HANDSEWN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: デンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ DENTS

デンツ ペッカリーグローブ

カシミアライニング ブラウン

７1/2