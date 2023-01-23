『zara woven leather bag 2way リアルレザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 24分に出品され03月29日 23時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARAです。

中身を変えられるよう内袋を外してありますが、

実際の使用はしていません。画像に写っているのが全てとなります。

★スカーフは見本なので付きません。



メッセージなし購入歓迎

価格交渉ご遠慮下さい。



カラー...ブラック

素材...本革



#ウーブンレザー

#ウォーブンレザー

#編み込み

#シースルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ zara

woven

leather

bag

2way

リアルレザー