『EV 【36】 Pコート ウール アンゴラ アウター ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 55分に出品され03月29日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,876円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【429】ご覧いただきありがとうございます(^^)





♥️コメント無しの即購入OKです(*´ω｀)

♥️48時間以内に発送いたします

♥️送料込み・匿名ありのメルカリ便でお届けいたします





色々と商品がありますので見に来てくださいね٩( ω )و

#まぁちゃん





只今フォロワー様、新規フォロワー様限定で割引きを致しています(^^)

(購入前に「フォローしました！」のコメントを下さい。)





✨商品詳細✨





❥透け感 【無し】

❥伸縮性 【無し】

❥生地 【画像参照】

❥サイズ 【36 S相当】

❥痛み・汚れ【無し】



採寸



肩幅 約【37】cm

身幅 約【47】cm

着丈 約【65】cm

袖(裄)丈 約【57】cm

カラー 【画像参照】

（ご使用の端末で映り方に多少のイメージと異なりますが、ご了承ください）

素人採寸の為に多少の誤差は、お許しくださいm(__)m





✨商品説明✨



★EVのウール アンゴラ混のPコートになります。



★少し使用感がありますが大きなダメージもなくまだまだ気持ちよくご着用頂けるかと思います＾＾



⚠️予告なしに出品取り消し、再出品する事が御座いますので気になる商品＆気になる事は遠慮なくコメント、フォロー宜しくお願い致します。



♠️こちらの商品以外にも、春夏秋冬、メンズ、レディースの大人気商品を取り揃えてありますので是非ご覧下さい(о´∀`о)



#まぁちゃん

#まぁちゃんトップス



$$1580 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ EV

完売品

【36】

Pコート

ウール

アンゴラ

アウター

ジャケット