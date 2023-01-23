『極美品 ドルチェアンドガッバーナ ボリューム ファーコート ブラック M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 12時 22分に出品され03月22日 12時 22分に終了予定です。即決価格は11,902円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 頻繁に出品取消致します。

お早めにどうぞ！



ウール生地のヘリンボーン仕立てのジャケット。

程よく厚みのあるウール生地なので、真冬の室内(ショッピングモールなど)や秋や春に大活躍します♪

毛皮は表記がないですが、かなり滑らかでボリュームがあるためおそらくフォックスです。

裏地はD&Gでもっとも人気のレオパード 豹柄ですので、ハンガーにかけたりさりげなく見える時の高級感が醸しでます。





【商品詳細】



ドルチェ&ガッバーナ ドルチェアンドガッバーナ DOLCE&GABBANA D&G ドルガバ

ボリュームファー ヘリンボーン コート ジャケット 裏地レオパード 豹柄 ファー取り外し不可



着丈 約54cm

肩幅 約39cm

身幅 約42cm

袖丈 約54cm



付属品：なし



【状態】

目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。





【配送】

簡易梱包にて1～2日程度で発送致します。

お急ぎの場合は当日発送も承っております。

ご購入前にその旨、お申し出をお願い致します。



※ 商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。万が一基準外だった場合は返品のご対応をさせて頂きますので安心してご購入下さい。



【ご購入前に確認下さい】

＊プロフィールのご確認をお願い致します。

＊あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。

目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。

新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。画像でご確認の上、ご不明な点は購入前に必ずご質問ください。



【管理番号】2311080039 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品

ドルチェアンドガッバーナ

ボリューム

ファーコート

ブラック

M