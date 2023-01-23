『希少カラー バーバリーブラックレーベル トレンチコート スプリングコート M【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 11時 08分に出品され03月15日 11時 08分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド名】BURBERRY BLACK LABEL

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【購入経路】大手リユースショップ AACD加盟店



【付属品】ベルト



【素材】綿 牛革 ポリエステル



【カラー】ティファニーブルーより濃い色がイメージしやすいです

ブルー系 チェック ブラック 黒



【サイズ】Mサイズ

肩幅44

身幅47

袖丈59

着丈84



【状態ランク】AB〜B



個人差がありますので御理解下さい

ヴィンテージの御理解お願いいたします

袖や襟等に細かいスレ

中古品ですので細かい傷汚れはご容赦ください

使用に支障はなくまだまだお使い頂ける状態です



フリマなので細かい傷汚れ等を気にする方、完品をお求めの方はご購入を御遠慮下さい



SS新品 未使用

S未使用

A未使用に近い

AB多少汚れがあるが着用に支障がない

B傷汚れあるが着用に支障がない

C目立つ傷汚れあり



できる限り検品はしていますが見落としている傷、汚れもある可能性もあるのでそれを踏まえてのご購入をお願いします。



素人採寸ですので完璧ではありません。

誤差はご了承下さい。

採寸方法は平置きでの採寸でございます。



※色、素材感に注意して撮影しておりますが、ご覧になられているスマホにより色味、質感が異なって見える可能性がございます。

画像にて自己判断でお願いします。





【配送】送料、経費削減の為ネコポスに入る大きさなら圧縮して発送しますのでよろしくお願いいたします。



【値下げ】できる限り相場〜相場以下くらいのお値段で販売しております。商品にもよりますが、できる限りお客様の御要望にお答えできるようにいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少カラー

バーバリーブラックレーベル

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