『AQUOS R2 compact ディープホワイト 64 GB SIMフリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 10時 41分に出品され04月08日 10時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ:AQUOS

機種名:AQUOS R2 compact

SH-M09



iPhone se2よりコンパクト

持ちやすいです。

ソフトカバーとフィルムを使用してましたので、外装は綺麗です。

待ち受けが多い使用であれば、電池持ちも1日余裕です。

カラー:ディープホワイト

容量:64 GB

購入したキャリア:SIMフリー

付属品:説明書,箱,ACアダプター,充電ケーブル



本体サイズ 64✕131✕9.3mm 135g

ディスプレイ 5.2インチ

カメラ 2260万画素/イン 800万画素

ROM64GB RAM4GB

バッテリー 2500mAh

防水 防塵 Felica対応



商品の状態:目立った傷や汚れなし

その他:

電池の状態:内蔵電池の性能は良好です。と表示されます。

ゆうゆうメルカリ便で発送。





シリーズ···AQUOS



機種名···AQUOS R2 compact



カラー···ディープホワイト



容量···64GB



SIMタイプ···nano



購入したキャリア···SIMフリー



IMEI 357785090243580 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ