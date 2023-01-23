『AQUOS R2 compact ディープホワイト 64 GB SIMフリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 10時 41分に出品され04月08日 10時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャープ
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落札価格11700円
644 入札履歴
終了
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