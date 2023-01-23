『アンドゥムルメステール カシミヤ100% 超大判ストール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 21時 04分に出品され04月07日 21時 04分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ANN DEMEULEMEESTER



カシミヤ100% 超大判ストール



原産国：ネパール製



柔らかで滑らかな質感が特徴の

ネパール製高級カシミヤ生地を使用した

アンドゥムルメステールのストールです。

ユニセックスで使用出来ます。



ローゲージ編みの超大判サイズですが

広げると薄手の生地なのでフワッと

軽いです。

首にグルグル巻いても重くならず

とても暖かいです。



カラー：黒

アンドゥムルメステールのカシミヤストール

では、黒が一番人気のカラーです。



サイズ：135cm×204cm



素材：カシミヤ（カシミア）



国内定価：92,950円



付属品:箱





画像ではわかりにくいと思いますが

こちらは無造作に首に巻くだけで

不思議とカッコよくキマるストールで

アンドゥムルメステールらしい

雰囲気のある商品です。

他のモード系の服とも相性抜群です。





リックオウエンス

メゾンマルジェラお好きな方へも。





カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...カシミヤ



#anndemeulemeester

#アンドゥムルメステール

#julius

#ユリウス

#yohjiyamamoto

#ヨウジヤマモト

#sulvam

#サルバム

#maisonmargiela

#マルジェラ

#galaabend

#ガラアーベント

#ifsixwasnine

#bed j.w ford

#ベッドフォード

#ドリスヴァンノッテン

#リックオウエス

#rick owens 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンドゥムルメステール

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ アンドゥムルメステール

カシミヤ100%

超大判ストール