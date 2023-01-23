『★お値段交渉あり★ EPOKA ファーダウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 56分に出品され03月26日 05時 56分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 これからの季節に活躍します。

中は薄着で十分あたたかいです。

当方がファーストオーナーです。



エポカのラクーンファー付きダウンコートです。



購入した年は気に入っていたので数回着用しましたが、車移動がステータスの為、着用しなくなりました。

あまり着ていないので美品です。



色 ブラック 黒



素材 ダウン:95%

フェザー:5%



毛 ラクーンファー

（取り外し可能です）



サイズ 40 Mサイズ相当

肩幅:37

身幅:46

袖丈:64

着丈:98



当方タバコは吸いません。

香水も付けないので、匂いはありません。

(個人的な主観です)



お値段は、ご購入希望者の方のご希望に添えるようにしたいと思いますが、着用回数少なく、購入価格もけっこうしたので(お値段忘れました^^;)

お譲りできる範囲で努力いたします。



性格上、キチンとしてからお渡ししたいので、ご購入いただきましたらクリーニングしてから発送します。

1週間くらいのご猶予をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エポカ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★お値段交渉あり★

EPOKA

ファーダウンコート