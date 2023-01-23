『APPLE iPad Pro IPAD PRO 12.9 WI-FI 256G…【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 36分に出品され03月29日 10時 36分に終了予定です。即決価格は35,185円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 APPLE iPad Pro IPAD PRO 12.9 WI-FI 256GB 2018 GR



BLUETOOTH有

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

USB有無種類: USB3.1

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GRAY

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: 4K UHDTV

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 顔認証

防塵・防水機能: NO



アップルオンラインストアで新品購入したものです。

保護フィルムとケースを使用していたので全体的に綺麗です。

室内でしか使用していません。使用頻度も多くは無いです。

あくまでも中古品という事を理解して頂けると助かります。

5枚目の情報は初期化前の写真になります。売却直前に初期化させて頂きます。

購入前にコメントに一言お願いします。



#Apple

#APPLE





シリーズ···iPad



モデル···第3世代



ストレージ容量···256GB



ネットワーク···Wi-Fi 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル