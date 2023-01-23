『すぐ使える❣Windows11ノートパソコン 初期設定済 大容量カメラ付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 18時 51分に出品され03月11日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⊹ ࣪˖ ┈┈ ˖ ࣪⊹ ┈┈⊹ ࣪˖ ┈┈˖ ࣪⊹⊹ ࣪˖ ┈┈



❣初心者さん向け❣



✨面倒な初期設定、一切不要✨



届いたらすぐにお使い頂ける様に

付属品として【ACアダプタ、電源コード】を

サービスでお付けしています。

(※初購入の方に限ります)



✳初期設定済ですので

電源を入れればすぐにご使用頂けます



✳ご希望により(コメントお願い致します)

自作品ですが、簡易操作マニュアルを、本体に保存致します。（こちらのマニュアルを見て、Wi-Fi接続、セキュリティ更新等、簡単に操作が可能です）



✨web閲覧、スマホのバックアップ、

年賀状作成、写真や動画保存、Web会議、

PTAの資料作成など幅広い用途に大活躍✨



✴本体情報↓

メーカー

NEC PC-GN17CNSA6

仕様

CPU：Intel Celeron 3215U

OS：Windows11

ストレージ HDD500GB

メモリー：4GB

光学ドライブ：DVD-Rom

モニター：15.6型ワイド

✴動作確認事項↓

・カメラOK

・キーボードOK

・タッチパッドOK

・Wi-Fi接続OK

・USB認識OK

・SD認識OK

・DVD視聴OK



最新のWinsows11を導入済

セキュリティ対策も最新✨

メモリは4GB、HDD500GB



✴インストール済みソフト↓

・Microsoft Office

・Excel、Word、PowerPoint等

・iTunes

・Instagram

・LINE

・Zoom

・DVD再生アプリ



✡その他の出展品 #pねねchan





#Windows11 #初期設定済 #誰でも使える #ノートパソコン #カメラ #ノートPC #初心者向け #pねねchan

OS...Windows11Pro

メモリ...4GB

ストレージ種別...HDD

その他特徴...Officeあり

シリーズ名···LAVIE 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー