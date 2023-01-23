『稀少モデル☆BURBERRYS 新品タグ付き カシミア100% マフラー【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 18時 12分に出品され03月24日 18時 12分に終了予定です。即決価格は9,056円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます！



【ブランド】

BURBERRYS PRORSUM

バーバリーズ プローサム



【カラー】

ネイビー 紺





【サイズ】

フリー



※実寸をご参照ください。



【寸法】

縦168cm



横30cm





【デザイン】

新品タグ付き未使用品

※商品写真の撮影時の形作りでのシワなどはご了承下さい。



BIGロゴ

カシミア100%

フリンジ

ロングマフラー

ストール



※商品写真にのってるものが全てです。

箱や付属品はございません。







※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。







写真だけでは伝えきれない魅力があります、是非手にとって頂きたい１着です。



安心して着ていただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご購入をご遠慮下さい。





【注意事項】



※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。



中古品なので多少はあるものとお考えください。



写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問ください。





【発送】



基本的にお支払い確認日の当日か翌日に発送させて頂きます



※都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は購入前にコメント欄からご連絡ください。



※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。





【購入先】



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



日本流通自主管理協会加盟店(AACD) にて購入した鑑定済み正規品です。







【掲載画像について】



お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解くださいどうぞ宜しくお願い致します



【迅速かつ誠実な対応を日々心がけており、お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。】



お取引きさせて頂く日を心よりお待ちしております！

どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 稀少モデル☆BURBERRYS 新品タグ付き カシミア100%

マフラー