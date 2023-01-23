『美品♪HERNO ダウンジャケット ブラック 46【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 18分に出品され03月22日 23時 18分に終了予定です。即決価格は23,960円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Hernoのダウンジャケットです。

シンプルなカラー及びデザインですのでコーディネートに困らない一着です♪



※光の加減で1部ムラがあるようにも見えますが現品は色褪せ、ムラの無いマットな質感のブラックです。



■付属品 下げ札 ※ハンガーは付属しません



■生産国 ルーマニア



【ブランドの特徴】

Hernoは高品質なダウンジャケットで知られ、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

フード付きのデザインは、寒い季節に最適で、2つのポケットが実用性を高めています。



なんとダウン95％の高配合率。

暖かいのは勿論、その軽さに驚きます。



ストレッチもありますので綺麗に着用できます。とても品のあるダウンです。



- ブランド: Herno

- 色: 黒

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- ポケット: 前面に2つのポケット付き

インナーポケットも付いています。



■カラー ブラック



■サイズ 46

着丈63

身幅52

肩幅45

袖丈63



■状態 特筆すべきダメージもなくとても綺麗な状態です。



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



素材(詰め物)···フェザー



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品♪HERNO

ダウンジャケット ブラック 46