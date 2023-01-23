『クラウン アスリート(S210)文字エンブレムシート☆スワロフスキー施工【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 05時 28分に出品され03月07日 05時 28分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トヨタ クラウン アスリート(S210)のリア アスリート文字エンブレムシートにスワロ施工致しました(*^^*)







こちらのシートは建築資材等でも使用される3M社製の全天候対応シートと、車のラッピング等に用いられる 同じく全天候対応の鏡面シートを貼り合わせ、エンブレムの形状に合わせて独自カット致しました☆



そのシートの上からクリスタル色でスワロ施工。





二重構造にしたのは シートに厚みを持たせてエンブレムへの貼りやすさを追求しつつ、シート表面を鏡面にする事で貼り付けた際にクロームメッキのエンブレムとの違和感を無くす為です(*^^*)



これで超簡単お手軽にキラキラエンブレムが手に入ります☆







ストーンの貼り付けは超一流の職人が一粒一粒手作業で行っています。



スワロフスキーのデコレーション業者は数多く存在しますが、作品のクオリティはどこにも負けません。





スワロフスキーが放つ最高級の輝きは周囲の視線を釘付けにする事間違いなしです(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ホワイト系/ブラック系/グレイ系

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ クラウン

アスリート(S210)文字エンブレムシート☆スワロフスキー施工