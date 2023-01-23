『ユニクロ ハイブリッドダウンコート ウール Lサイズ 黒 未使用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 09時 44分に出品され04月18日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 新品 未使用 】タグ付



UNIQLO

ハイブリッドダウン コート



カラー: Black ブラック 黒

サイズ: L

チェスト: 96-104cm

身長: 175-185cm



表地にウールが含まれているので、

光沢感が少ない黒色の商品です。

フード部分は着脱式ではありません。



購入したままになっていたので、

出品します。

個人保管である事を理解いただき、

ご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

ハイブリッドダウンコート

ウール

Lサイズ

黒

未使用品