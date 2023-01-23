『H BAR C ダウンジャケット ヴィンテージ デッドストックもの 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 12時 59分に出品され05月05日 12時 59分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 H BAR C ダウンジャケットになります。

着用する事なく保管してました。

ヴィンテージデッドストックものになります。



探している方も多いと思います。

同じものがあってもそれなりに汚れや使用感もあると思いますが、こちらはほんとに美品です。

革の劣化もございません。



大事にしていただける方に。





素人計りですが、サイズは

肩幅45

身幅54

身丈65 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ H

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C

ダウンジャケット ヴィンテージ デッドストックもの 美品