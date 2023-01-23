『フランス製 アニエスベー アンゴラ配合 シングル チェスターコート 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 08時 15分に出品され05月01日 08時 15分に終了予定です。即決価格は10,840円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号:1103D20957



↓サイズ実寸ご確認ください。

◎サイズ表記

1



※必ず下記の実寸サイズとお写真をご確認願います。日本サイズをベースに出品することがあります。







◎サイズ実寸（㎝）



肩幅45

身幅55

着丈110

袖丈62





※ 素人の平置き採寸となります。







〇カラー

黒 ブラック系





〇商品説明・特記事項等

ユーズド品ですが、目立つような傷や汚れの無い美品です。



アンゴラ配合、アニエスベーのフランス製コートです。

お写真たたみ皺ございますが、スレや汚れございません。



表面左側の胸ポケットはフェイクです。

左右の腰ポケットは使えます。



アンゴラ45%

ウール55%





◎コンディション（状態）

【A】



使用はしているが、良い状態のお品物



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◇N 新品未使用のお品物



◇S 数回程度の使用、非常に綺麗な未使用に近い状態のお品物



◇A 使用はしているが、良い状態のお品物



◇B 使用感はあるが、一般的に使用に問題のない状態のお品物



◇C 使用感があり傷や汚れのあるお品物



◇D 目立つ使用感やダメージがあり、使用に支障がある状態、リメイク前提のお品物



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※古着であるとご理解いただける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。



ランク表記については主観によるものでございますので、ご了承くださいませ。







◎発送について

商品に支障が出ないように小さく折り畳んでの配送となります。防水対策をしての簡易梱包となります。





○その他○

※サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。



※保管について、喫煙者はおらず、ペットも飼っておりませんので、ご安心くださいませ。





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#古着屋の津村メンズ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フランス製 アニエスベー アンゴラ配合 シングル チェスターコート 黒