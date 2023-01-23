『極美品 バーバリー ブラックレーベル 高機能 4WAY ダウン ジャケットM 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 11時 48分に出品され04月19日 11時 48分に終了予定です。即決価格は23,358円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY BLACK LABEL 高島屋大阪店で予約購入の14A/Wのキルティング4WAYダウンジャケットです！！

もちろん製造、販売元は株式会社 三陽商会なので安心して、ご購入して下さい！！



存在感抜群のBIGホースマーク刺繍、機能的な4WAYデザインの軽量ウルトラ ライトダウンで、

BLACK LABEL最後のA/Wシーズンと言う事もあり海外から買い求める方も多く即日完売になり、

BURBERRY社とのライセンス契約が終了した為、今後の価格高騰、入手困難が予想されますので、この機会に是非！！



MONCLER等の最高峰ダウン ブランド並みの最高級ホワイトグースダウンが贅沢に使用され、

防寒性、保温性はもちろん、薄手のダウンなので驚く程に軽量で着膨れせず着心地、フィット感も抜群で、

カラーはコーディネートしやすく飽きの来ない1番人気カラーのブラックになります！！



袖、フードは取り外し可能で4WAYで楽しめ、特にダウンベストとしての活躍度も高く、

夏以外のシーズンに着用して頂けコーディネートの幅が広がる便利かつ機能的なアイテムで、

フロントはダブルジップ、裾＆フードにドローコードが配置され好みに微調整して頂け、

ダウンとは思えない程にスタイリッシュかつ綺麗なシルエッ トに仕上がっています！！



左胸にビッグホースマーク刺繍、本体はもちろんフード、袖口、ポケット裏地にもブラック×グレーのノバチェック柄、

ブラックコーティングが施されたポケット、袖口のボタン＆ジップにロゴ刻印、ドローコードにもロゴがデザインされ、

BURBERRY BLACK LABELらしい上品な高級感＆存在感をさりげなく主張出来ますよ！！



機能的な4WAY＆ウルトラ ライトダウンを活かしたシンプルかつ飽きの来ないデザインに仕上がり、

清潔感のあるキレイめのスタイルや上品なモードスタイルのコーディネートにピッタリで、

デニム等と合わしてセレブカジュアルに着こなしてもカッコ良く幅広いスタイルにコーディネートして頂け、

贅沢な素材使いでデザイン性、機能性、着心地に優れた完成度の高い1着なので、オススメですよ！！



状態は20回程度着用のみの極美品です！！

サイズはM

実寸は肩幅42cm、身幅50cm、着丈64cm、袖丈62cmです。



#モンクレール #ノースフェイス #トレンチ コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

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黒