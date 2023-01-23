『STONE ISLAND ダウンジャケット 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 17時 06分に出品され04月13日 17時 06分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

STONE ISLANDは、機能性とデザイン性を兼ね備えた高級アウターウェアブランドです。このジャケットは、特にダウンの保温性とナイロン素材の耐久性を兼ね備えています。



【素材と技術】

このダウンジャケットは、ストレッチナイロン-TCを使用しており、動きやすさと快適さを提供します。また、Loom Woven技術により、軽量でありながら保温性が高いのが特徴です。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに適応します。フード付きで、寒い季節にも最適です。



- ブランド: STONE ISLAND

- 色: 黒

- サイズ : M



【サイズ詳細】

着丈 約68cm

身幅 約54cm

裄丈 約67cm



【コンディション】

4年前10万円くらいで購入しました。

目立つキズや汚れ等はございません。

中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入くださいませ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

ダウンジャケット

黒