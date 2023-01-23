『新品 PATAGONIA パタゴニア レトロX フリース ベスト RETRO【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 22分に出品され04月29日 16時 22分に終了予定です。即決価格は11,349円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇アメリカのパタゴニアショップで購入したアイテムの出品なります◇



PATAGONIA WOMENS RETRO-X VEST XSサイズ



パタゴニアのフリース製品の中で最も丈夫で防風性を備えたフル機能の

パタゴニア定番ベストの出品となります。



使い勝手がよく人気のレトロXベスト。

パタゴニア正規店購入なので本物です。

しかも希少な小さいサイズの出品です。

今もなお人気のモデルなので、この機会に是非！！



ウィメンズ・レトロX・ベスト



シンプルさと実用性を徹底したレトロX・ベストはパタゴニアのミニマリズムの理念を体現しながら体の芯を温めます。

透湿性と防風性を備えたポリエステル・フリース製（リサイクル・ポリエステル86％）で、

吸湿発散性のあるソフトなポリエステル・メッシュの裏地付き。

サプレックス・ナイロンのスタンドアップカラーは温かく肌触りが快適なフリースの裏地を備え、

起毛ポリエステル・メッシュの裏地付きジッパー式ハンドウォーマーポケットとナイロン製縦型ジッパー式チェストポケットが付いています。



【Patagonia（パタゴニア）】

1957年に創業者イヴォン・シュイナードによるクライミングギア製造からスタート。

登山、クライミング、サーフィン、カヤックなどのバックカントリー分野で多くの先進的・革新的な商品を開発。



[状態] 新品/未使用タグ付きの正規品

[ブランド] PATAGONIA

[モデル] WOMENS RETRO-X VEST

[カラー] JAVA BROWN (JVBR)

[サイズ] XS

(平置き採寸:肩幅:31cm,身幅(脇下):42cm,着丈:57cm)

[その他] 新品正規タグ付き



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