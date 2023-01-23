『【blugirl】 (38) イタリア製 無地 スプリングコート レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 20時 11分に出品され05月03日 20時 11分に終了予定です。即決価格は12,739円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✴️サイズは平置き採寸です！

素人採寸になりますので多少の誤差はあるかと思います。



必要事項の項目は全て1番最後の写真に寸法記載してますのでご確認お願いします！





ブルーガール







◆発送方法は全て匿名発送です！

◆自宅保管上、梱包によるシワはどうしてもできてしまうのでご了承の程よろしくお願いいたします！



◆確認は人間が行っている為、入念なチェックはしていますが汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。特に状態に敏感な方はご購入をお控えください。



◆メンズ・レディース・ベビー・キッズ・古着・ヴィンテージ取り揃えています！



◆USED品にご理解の程よろしくお願いいたします。



◆古着特有の匂い、天然素材特有の匂いのある商品もあります。



◆ペット、喫煙者いません。



◆寸法は素人採寸になります。多少の誤差はご理解の上よろしくお願いいたします。



◆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーガール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【blugirl】

(38)

イタリア製

無地

スプリングコート

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