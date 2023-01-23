『ディオール ミッツァ ツイリー 新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月12日 15時 56分に出品され05月12日 15時 56分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ディオール Dior

■新品未使用

■国内直営店(都内デパート)にて購入



外商回しで購入したので、レシートはありません。



スカーフ本体だけお送りします。



ショッパーと箱もご希望でしたらプラス500円になります。



現在ディオールのミッツァの定価は、32000円しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ディオール



ミッツァ

ツイリー

新品未使用