『Lounge Lizard ダッフルコート Sサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 28分に出品され03月13日 15時 28分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



素材···ウール、thinsulate



フード···ファーのみ取り外し可



柄・デザイン···無地



【状態】

数回着用程度ですので使用感は少ないと思います。

長期間自宅保管。



【梱包】

極力コンパクトにするため、圧縮する場合がございますので、折じわ・たたみじわはご了承願います。



【その他】

商品状態に関しては、あくまでも主観を記載しております。

中古品に理解のない方、神経質な方の入札はご遠慮願います。



肩幅···44cm

身幅···47cm

袖丈···60cm

着丈···70cm



素人寸法の為、多少の誤差はご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ラウンジリザード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lounge

Lizard

ダッフルコート Sサイズ