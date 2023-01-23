『Canada Goose Arctic Program 黒 ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 21時 00分に出品され04月30日 21時 00分に終了予定です。即決価格は11,200円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは極寒の環境でも耐えられる高品質なダウンジャケットを提供することで知られています。特にArctic Programシリーズは、厳しい寒さに対応するために設計されています。



【機能性とデザイン】

このジャケットは、取り外し可能なフードを備えており、スタイルと機能性を兼ね備えています。また、4つのボタンでしっかりと閉じることができ、風を防ぎます。



【素材の特性】

ナイロン素材を使用しており、耐久性と防水性に優れています。寒い季節に最適なアイテムです。



- ブランド: Canada Goose

- モデル名: Arctic Program

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- フード: 取り外し可能

- ボタンの数: 4つ



写真にて状態はご判断おねがいします。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

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Arctic

Program

黒

ダウンジャケット