『新品未使用エルメスツイリーHERMESド・レ・ブックル エンブロイダリー英国刺繍【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 40分に出品され03月28日 00時 40分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド HERMES エルメス



品名 TWILLY ツイリー スカーフ



デザイン



Do Re Boucles Broderie Anglaise Twilly

ド・レ・ブックル・ブロデリー・アングレーズ・ツイリー

イングリッシュ・エンブロイダリー・ツイリー



2023春夏カプセルコレクション



ブルーとホワイトのシルク生地にプリントされた《Do Re Boucles ドレ・ブックル》デザインのツイリースカーフ。



全体にブロデリーアングレーズ(イギリス刺繍)スタイルの繊細なパンチング刺繍が施されています。



少女時代を想い起こすような、英国刺繍が優しい魅力を放つ特別なツイリーです。



品番 853951S 02



カラー



BLEU/BLANC/MARINE

ブルー/ブラン/マリーン



素材 シルク100%



サイズ 長さ 85cm 幅 5cm



生産国 フランス製



コンディション 新品未使用品



付属品 リボン付き箱 手提げ袋 紙タグ



購入店舗



国内百貨店内エルメス直営店



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カラー···ブルー



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品未使用エルメスツイリーHERMESド・レ・ブックル

エンブロイダリー英国刺繍