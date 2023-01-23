『041Na【大小リング】ネックレス 丸 きらきら S925 ローズゴールド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 04時 04分に出品され03月10日 04時 04分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐材質

チェーン：S925 ゴールドコート

本体：合金

こちらは金属アレルギー対応商品です



⭐サイズ

本体:直径約14.5㎜

チェーン：約40㎝+5㎝（ベネチア）長さ調節可能



⭐カラー

ローズゴールド



⭐入り数

1本





■おすすめポイント



✅大きなリースに小さなリングが組み合わさったユニークなデザイン



✅更に1周びっしりとダイヤが美しく並びとても華やかに輝きます



✅とても目を惹くので普段とはちょっと違うワンランク上のお洒落を目指したい人におすすめです



贈り物として大変喜ばれます✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 041Na【大小リング】ネックレス 丸 きらきら S925

ローズゴールド