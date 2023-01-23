『✨美品 ニューヨーカー ロング丈 ダッフルコート チェック柄 チャコールグレーＬ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 19時 56分に出品され04月06日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■アイテム

NEWYORKER ニューヨーカー

ダッフルコート ロングコート オーバーコート グレー 裏地チェック



■仕様

素材： ウール ポリエステル

カラー： チャコールグレー

ポケット : あり

サイズ： Ｌ

肩幅51cm

身幅64cm

袖丈63cm

着丈110cm

※平置き実寸



■購入元

大手ブランド買取店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品です。



■状態

目立つような傷もなく良い状態です。中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。



■配送

防水袋に包んだ後、リサイクル段ボールまたはショッパーに入れて発送致します。

概ね2～3日で発送予定です。仕事で遅れる場合がございますのでご了承ください。



1103-24-2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ニューヨーカー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨美品

ニューヨーカー

ロング丈

ダッフルコート

チェック柄

チャコールグレーＬ