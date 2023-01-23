『【HenderScheme/エンダースキーマ】one side belt bag【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 20時 32分に出品され03月27日 20時 32分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2019年に購入しました。

大人気で直ぐに品切れになったデザイン/カラーのワンサイドベルトバッグで、ユニセックスです。

ネイビーにオレンジの組み合わせが、シンプルなコーディネートに彩りを添えてくれます。

A4サイズも入る大きさです。



brand : HenderScheme / エンダースキーマ

season : -

color : Navy, Orange

size :



数回使用しましたが、殆ど未使用に近い状態です。

ベルトに若干の染みがあります。3枚目の写真からご確認いただけます。使用時には目立たない程度だと思います。

実際の色味に近い写りは、2枚目の写真になります。



#sacai #kolor #beautifulpeople #AURALEE #ZUCCa #UNITEDARROWS などがお好きな方におすすめです。



古着へのご理解がある方にお買い上げ頂けますと幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【HenderScheme/エンダースキーマ】one

side

belt

bag