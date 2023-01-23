『【最終値下げ！】jeep ダウン 23-24AWサイズXL ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 00時 25分に出品され04月09日 00時 25分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジープ ダウンジャケット

23-24AW（秋冬シーズン）



※新品未使用となります。未開封のまま発送となります。

※ジープスピリッツとは別物になる為、23年〜24年に出回る玉数も比較的限りがあります。



◇カラー

ブラック



◇サイズ

XLサイズ



肩幅50

裄丈62

身幅59

着丈70



素材 ポリエステル100



新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジープ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最終値下げ！】jeep

ダウン

23-24AWサイズXL

ブラック