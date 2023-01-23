『新品 G-SHOCK【国内正規品】メタルカバード GM-2100N-2AJF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 30分に出品され03月25日 21時 30分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-SHOCK【国内正規品】メタルカバード GM-2100N-2AJF

新品未使用品



【耐衝撃構造】タフネスを追求したG-SHOCKのコアテクノロジー衝撃に強い構造でモジュールを保護独自の凹凸形状で、ガラスやボタンへの直接衝撃を防ぐ

【20気圧防水】日常の水仕事や水泳、サーフィン、ジェットスキーなどのウォーターアクティビティまで多彩な場所、状況での使用が可能

【針退避機能】針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます

【その他商品仕様】ワールドタイム／ストップウォッチ／タイマー／時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報／フルオートカレンダー／12/24時間制表示切替／操作音ON/OFF切替機能／ダブルLEDライト：文字板用LEDバックライト

付属品···箱(ケース),説明書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品

G-SHOCK【国内正規品】メタルカバード

GM-2100N-2AJF