『バートン ヘルメット anon アノン ロダン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 23分に出品され04月20日 08時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 rodan

色 黒

サイズ L

重さ 430g



傷は写真にある通りです。

耳あては使用したことありません。

ビーニーを被って使用していたので、肌に直接当たることはありませんでした。

強い衝撃は受けたことがないので、まだ普通に使えます。



中古なので、ご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バートン