『ELECTRIC kleveland 23-24モデルスノーゴーグル 紫レンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 21時 25分に出品され03月18日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

ELECTRICは、スノースポーツに特化した高品質なゴーグルを提供するブランドです。デザイン性と機能性を兼ね備えた製品が特徴です。



【レンズの特性】

紫色のレンズは、明るい光を和らげ、視界をクリアに保つため、雪山での使用に最適です。視認性が高く、快適なスノースポーツ体験を提供します。



【快適な装着感】

ストラップはグレーとイエローの配色で、しっかりとしたフィット感を持ち、長時間の使用でも快適です。収納袋も付属しており、持ち運びにも便利です。



- ブランド: ELECTRIC

- レンズ色: 紫

- ストラップ色: グレーとイエロー

- 付属品: 収納袋



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし