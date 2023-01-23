『ツルバイマリコオイカワ パールコート ロング Soiree pearl【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 01時 42分に出品され03月19日 01時 42分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ツルバイマリコオイカワのコート、Soiree(pearl)です。



冬を華やかに彩るTSURUの定番アウターSoiree。

日本で織られ、日本で風合い出しをした厚手のウール素材に、縫製、パール付けもすべてMADE IN JAPANでこだわったコート。

ロングのコクーンシルエットは、スカートにもパンツスタイルにも合わせやすい一着。



一番人気のホワイトは今期は既に完売しております。



★カラー

ホワイト



★素材

素材：（表地）ウール96％、ナイロン4％

（裏地）ポリエステル100％



★サイズ

フリー(着丈110 バスト140 肩幅67 ラグランの切り替えから袖先までの袖丈28)



★状態

10回ほど着用しております。

多少の着用感はあるかと思いますが、特に目につくような汚れ等はございません。



★お取り置き、専用対応はしておりません。



★価格交渉中、価格変更後であっても先に購入申請された方を優先とさせていただきます。



★ペット、喫煙者はおりません。



★返品は受けておりませんのでご了承ください。



★検

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hiand 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ツルバイマリコオイカワ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ツルバイマリコオイカワ

パールコート

ロング

Soiree

pearl