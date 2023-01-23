『CASIO☆プリン写ルPCP-2000プリンター印刷 年賀状（動作確認済み）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 39分に出品され03月21日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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