『Kirala Air Mare （キララエアーマーレ）オゾン消臭・除菌機能付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 18分に出品され03月04日 15時 18分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用品です！

開けたけど土台の組立もせずに一度も使わず、ずっとクローゼットにしまってました！





【商品名】

KiralaAir/キララエアー オゾン消臭除菌機能付きタワーファン ハイブリッドタワーファン Mare（マーレ）

ピュアホワイト





【詳細】

キララエアー製のハイブリッドタワーファンの出品になります。

マイルドオゾン発生システムで、オゾンを涼風に乗せ室内に拡散。

オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適にします。

室内に広く拡散し わずかな隙間まで漂う「浮遊ウイル

ス・菌」

人が直接触れる家具や衣類持ち物に残っている「付着

ウイルス・菌」をどちらも99%除去できます。

「大型可動式アンテナ」搭載快適なWi-Fi環境を実現

アンテナの角度を変えて電波の向きを、お住まいの環境に最適化できる3本の大型可動式アンテナを採用。



〇商品ページ

https://www.kiralaec.jp/shopdetail/000000000009/



【付属品】

本体 リモコン 取扱説明書



【定価】

定価（税込）：49,800円



【サイズ】

製品寸法：約幅315mm x

奥行315mm x高さ960mm



質量（本体）

：約3.1kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キララ