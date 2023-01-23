『Panasonic ジアイーノ F-MV4100-SZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 01分に出品され03月12日 13時 01分に終了予定です。即決価格は35,530円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic

空間除菌脱臭機 ジアイーノ ステンレスシルバー



F-MV4100-SZ



新品未開封ですが、

倉庫で保管していた為

外箱に傷や汚れがございます。



ご了承いただける方のみ宜しくお願い致します。





#パナソニック

#Panasonic 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック