『マッカージュ アウター ダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 08時 15分に出品され05月03日 08時 15分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Mackageは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるカナダのブランドです。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザインと機能】

グレーのシンプルなデザインに、ファー付きのフードが特徴です。ジッパー付きポケットが4つあり、実用性も兼ね備えています。



【素材と快適性】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら優れた保温性を持っています。寒い日でも快適に過ごせる一着です。



- ブランド: Mackage

- 色: ブラック

- 素材: ダウン

- 特徴: ファー付きフード

- デザイン: ジッパー付きポケット



ご覧いただきありがとうございます。

数年前に定価11万円程で購入したものです。

着用回数は少ないですが、自宅での保管ですので、ご理解ある方のご購入をお願いいたします。



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カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ マッカージュ アウター ダウン