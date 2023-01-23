『【極美品】エムズグレイシー ウールコート ビジュー リボン ロング 黒 38【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 13時 18分に出品され03月19日 13時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 *:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*

プロフ必読お願いいたします❤

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【極美品】エムズグレイシー ウールコート ビジュー リボン ロング



MS GRACY

ポケットのリボンがキュートなロングコートです。ボタンは比翼仕立てで、1番上のビジューがポイントに♥



■カラー：ブラック 黒

■サイズ：38

着丈：95cm

身幅：45cm

肩幅：38cn

袖丈：58cm

(※誤差ご了承ください)





■状態

使用感なく、とても綺麗な状態です。



※あくまで中古品ということをご理解のうえ、ご購入ご検討ください。





■配送

折り畳んで発送いたします。

畳シワ等ご容赦願います。





自宅保管をご理解の程、よろしくお願いいたします。





素材...ウール

カラー...ブラック

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

フード...フードなし

季節感...秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】エムズグレイシー ウールコート ビジュー リボン ロング 黒 38