『MoLEKULE AIR MINI+ WHITE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 49分に出品され03月23日 09時 49分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封・未使用の新品です。

抽選で当たった物ですが使わないので出品します。

外箱に多少の汚れ、傷があります。



商品のホームページ

https://molekule.jp/product/air-mini/ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用