『90s エディーバウアー ヴィンテージゴアテックスダウンパーカー GORETEX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 09分に出品され04月20日 19時 09分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Eddie Bauer White Tag RIDGE LINE GORE-TEX GOOSE DOWN PARKA



color:Forest Green×Navy

size:L



肩幅63cm 身幅65cm 袖丈62cm 着丈86cm



SHELL: 100% NYLON LAMINATED TO P.T.F.E. GORE-TEX

LINING: 100% NYLON

INSULATION: GOOSEDOWN

KNIT: 70% ACRYLIC 30% WOOL



MADE IN CHINA





















アメリカ軍やエベレスト登頂隊などでの納入/使用実績を持つエディーバウアーのダウンウェアは中綿にフェザーは使わず、ふかふかで軽く高い保温性を持つグースダウン100%。



厳しい寒さで知られる地元ワシントン州を中心に絶大な人気を持ち、細かな仕様変更を繰り返しながら長くリリースされ続けていたロングセラーモデル。

ポケットの形状や襟周り、袖付などリリース年によって細かくディテールが違うのもこのグースダウンパーカシリーズの特徴。



このモデルはシェルに防風、撥水性の高いゴアテックスナイロン、フロントにフラップ付きのポケット、首内側にリブ、胸下フラップ付ハの字ジップポケット、袖先内側にリブカフ、フロントダブルジップ、フロントと内側合わせて11室のポケットを装備。



RIDGE LINEは最高級ライン。





















#market_hokkaido



#market_outer



#market_down



エディーバウアー 白タグ リッジライン

グースダウンパーカー ゴアテックスナイロン

フーデッド フード取り外し可能

スタンドカラー ハイネック

ダブルジップ フルジップ ジップアップ

フライフロント スナップボタン

ドローコード 絞り

オーバーサイズ ビッグシルエット

フォレストグリーン 緑色 ネイビー 紺色

アウトドア outdoor

アメリカ古着 USA古着

ヴィンテージ ビンテージ vintage

90s 90年代 1990 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

エディーバウアー

ヴィンテージゴアテックスダウンパーカー

GORETEX