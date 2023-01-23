『【美品】ラルフローレン ロングコート ステンカラーコート ウールライナー着脱可能【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 47分に出品され03月20日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,558円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯size : メンズS

ステンカラーコート

身幅 62

着丈 112

裄丈(首から袖まで) 88



ライナー

身幅 59

着丈 95

裄丈83





◯色 : ベージュ、キャメル(アースカラー)







◯ブランド：LAUREN Ralph lauren





○商品紹介

ラルフローレン ロング丈ステンカラーコート

ベルト欠損



メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビックシルエットが旬な今、レディースアイテムとしても着れるユニセックスなアイテムかと思います。







◯ 状態

袖のボタンが一つ欠けておりますが、他に使用感もあまりなく汚れや破れも無い美品です。





◯発送について



追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。



お支払い後、1〜2日以内に発送致します。





◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。





■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。



ユーズド Used品 ビンテージ ヴィンテージ、トレンドやオーバーサイズのスウェット、トレーナー、パーカー、ジャケット、アウター、カットソー、Tシャツ、夏物、春物、ジャンパー、ブルゾンなど厳選した商品を販売中！

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即購入大歓迎です(^-^)/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ラルフローレン

ロングコート

ステンカラーコート

ウールライナー着脱可能