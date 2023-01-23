『セオリー ダウン ショートコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 04時 07分に出品され03月06日 04時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セオリーのダウンショートコートです。

ショート丈で袖も七分丈

カジュアルになりすぎず、上品なダウンコートです。

軽くてあたたかです。

最近あまりみかけないレアなダウンです。

とても人気のあったお品です。

状態はよいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セオリー

ダウン

ショートコート