『90s old stussy down puff jacket【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 57分に出品され04月22日 13時 57分に終了予定です。即決価格は15,555円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア 90年代 oldstussy オールドステューシー

"スカイライナー"

ダウンジャケット

stussy outdoor



サイズ：Ｍサイズ





・肩幅 52cm

肩先から肩先までの直線距離のことです。



・身幅 55cm

右脇から左脇までを結んだ線の長さのことです。



・着丈 75cm

後ろの頂点から裾までの長さのことです。



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



画像の4枚目のようにファスナーの持ち手が取れております。







質問等ありましたらコメントよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

old

stussy

down

puff

jacket