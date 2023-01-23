『m.a+ エムエークロス C311L ハイカラーワイドジャケット 試着のみ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 06分に出品され03月19日 17時 06分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 m.a+ エムエークロス

品番:J311L

サイズ:46(肩幅約48cm 身幅約56cm 着丈襟付け根より約83cm 袖丈約68cm)

素材:コットン99% エタスタン1%

裏地 ウール100%



エムエークロス 22AWからの新型となります。

C310を短くし、襟元をイタリアンショールカラーに現代風にリバイバルしたジャケットとなります。



表地はモールスキンのような起毛のかかった中肉地で肌触りはとてもいいです。

襟口から袖口までハンドペイントされた22AWのメインとなる生地、使用です。

現在この生地はクロス側にはないようです。



ゆとりのあるサイズ感で、ガバッと羽織るカバーオールのように羽織ります。

肩幅、身幅に余白を持たせてありますので中に着込んで頂けますのでこの時期でも問題なく使用していただけますし、春秋になればシャツ等の上に羽織っていただけたらリラックス感ある感じに仕上がります。



袋ポケットは上と横がそれぞれ別ポケットとして独立したいますので、上にはスマホや貴重品、

サイドは手袋を収納したりと何かと使い勝手の良さそうなデザインです。



袖口、裾周りはハンドステッチで留めてあります

。



裏地はウールの平織素材、袖裏にはウールストライプの裏地を使っていますので保温性、着心地、袖通りともにバッチリです。



またアームホールも広めですので、中にしっかり着込むことも可能です。



現代の流れに合わせたゆとりのあるサイズ感から生まれるドレープは、スリム、ワイドパンツ問わず収まりのいいスタイルングを組んでいただけます。



参考上代は260,000円程です。



付属品はガーメントと紙タグです。



試着のみの美品ですのでお探しの方は是非どうぞ！



不明点はご質問ください。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムエークロス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ m.a+

エムエークロス

C311L

ハイカラーワイドジャケット 試着のみ