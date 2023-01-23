『【美品】WOOLRICH ウールリッチ メンズ モッズコート ライナー付き タグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 09時 35分に出品され05月02日 09時 35分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Note】



ウールリッチのメンズコート

コヨーテのファー付き

コート部分のファーも取り外すことができます。



ライナーの帽子の中の部分までラビットのファーが付いており、豪華な珍しいタイプです。（ライナーを取り外すとラビットファーも取り外しになります）



ライナーを取り外しもでき、帽子のファーも取り外すことができるので、秋口でも着ることができます。

ライナーTHERMOLITEの中綿でとても軽く暖かいです。



カラーはカーキ



定価141000+tax



【Size】



サイズ USAサイズ XS

EUサイズ S



サイズ（素人が測るため多少の誤差はご了承願います）

着丈:約77センチ

袖丈（肩から）:約65センチ

身幅:約57センチ

肩幅:約45センチ



170cm普段M〜L着用しますが問題ないサイズ感です。



【Material】



コート表地 綿 コート裏地 綿

ファー コヨーテ



ライナー表地 裏地 詰物 ポリエステル

ファー ラビット

ライナーは袖まで繋がってます。



【Condition】

目立つ傷汚れはございません。

タグ、替えボタンもございます。



※注意して確認しますが、記載にない汚れなどがある場合がございます。

古着ということをご理解の上ご購入ください。



小さく折り畳み配送致します。

ご不明な点がございましたらコメントお願い致します。



※定型文でのお値下げは基本お受け致しません。ご希望の金額を明記の上コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】WOOLRICH

ウールリッチ メンズ モッズコート ライナー付き タグ