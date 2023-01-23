『極美品Canada Goose ダウンジャケット ライムストーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 12時 23分に出品され04月15日 12時 23分に終了予定です。即決価格は52,650円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRAME 青山オンラインにて購入



【高い保温性】

このダウンジャケットは、優れた保温性を提供するために高品質のダウンを使用しています。寒い季節でも快適に過ごせる設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

ライムストーンカラーとファー付きフードが特徴的で、カジュアルなスタイルにもフォーマルな場面にも適しています。



【機能的なポケット】

サイドポケットが付いており、手を温めたり、必要な小物を収納するのに便利です。



- 色: ライムストーン

- 素材: ダウン

- フード: ファー付きフード

- ブランド: カナダグース

- デザイン: フロントジッパーとボタン留め

- ポケット: サイドポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。



汚れ・破れ・臭いなど···なし

クリーニング済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品Canada

Goose

ダウンジャケット

ライムストーン