『希少 HERMES エルメス シェーヌダンクル柄 ツイリー２本【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 52分に出品され03月31日 06時 52分に終了予定です。即決価格は21,150円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エルメス
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¥ 7800
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¥ 12999
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¥ 16560
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¥ 10374
落札価格21150円
919 入札履歴
終了
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