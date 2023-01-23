『希少 HERMES エルメス シェーヌダンクル柄 ツイリー２本【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 52分に出品され03月31日 06時 52分に終了予定です。即決価格は21,150円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES Twilly Set of 2 pink Chaine dAncre



あまり出回っていないシェーヌダンクル柄のツイリーです！



首や手首、ベルトとして、髪のヘアアレンジとして、バーキン、ケリー、ボリード、ガーデンパーティーなどの持ち手に巻きつけて、自由にファッションにご活用いただけます。

一つの柄で統一されてるデザインなので画像のように首に巻いても可愛いです！



【状態】

左は未使用に近い美品ですが、

右はややくすみがあります。画像をご参考ください。

バッグに巻く用でしたら目立たない程度だと思います。



【購入先】

楽天公式ショップ JIC買付道-JJブランド専科

楽天公式ショップ J-P-BRANDS



古物商許可ブランドショップで購入した鑑定済みの正規品です。中古市場でもこのデザインではなかなか見ないお色で、希少でレアなお品でおすすめです！



【商品詳細】

MADE IN FRANCE

5cm(幅)x85cm

ピンク

シルク100%



【付属品】BOX 2個



お箱不要の方は500円割引きさせていただきますのでおっしゃってください。



★他のツイリーや画像のジージーチャームも出品しております★





エルメススカーフ

エルメスチャーム



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 希少 HERMES エルメス シェーヌダンクル柄 ツイリー２本