『FIRST DOWN USA ダウンジャケット L サイズ ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 09時 44分に出品され03月05日 09時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本商品ご覧頂きありがとう御座います。

ファーストダウン、ダウンジャケットのご紹介です。



【商品名】 ダウンジャケット

【ブランド】ファーストダウン

【生産国】ミャンマー製

【材質】ダウン

【カラー】ベージュ

【サイズ】着丈70cm 身幅60cm 袖丈66cm

【おすすめポイント】

・大型のフードが寒さを防ぎます。

・冬場は暖かいです。

・ノースフェイスのバルトロ好きな方にもおすすめです。

【状態】

・着用回数少なめですが、一部小さな汚れがございます。



こちらはUSED品になります。商品の状態をよくご確認いただきお買い求めください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRST

DOWN

USA

ダウンジャケット

L

サイズ

ベージュ